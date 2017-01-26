Активісти з Тернополя викрили осередок сепаратизму на Франківщині
Про це повідомляють активісти ГО “Громадський Спротив Корупції”.
- Завдяки небайдужим громадянам ми викрили осередок сепаратизму на Франківщині. Ці гастролери приїздили у Тернопіль.
Вчора ми звернулися до представників силових структур та народних депутатів України з метою перевірити діяльність одної дуже дивної організації, яка на нашу думку має всі ознаки причетності до розхитування сепаратистських настроїв на Заході України, має сумнівну репутацію, зв`язки з кремлем та псує імідж громадських рухів та організацій.
Докладніше у нашому зверненні до СБУ та МВС