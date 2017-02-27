Батькам тернопільських школярок варто знати про цей випадок

До поліцейських надійшли заяви від двох мешканок обласного центру. Жінки скаржилися, що поблизу школи №22 чоловік приставав до їхніх доньок – 2007 та 2009 років народження.

Як стало відомо, 21 лютого дівчата поверталися зі школи. Одна з них послизнулася і впала. Поруч проходив чоловік. Він допоміг школярці піднятися і паралельно засунув руки під одяг до сідниць. Ці самі дії перехожий зробив і з її подругою, а потім застеріг, щоб нікому не розповідали та пішов.

Дівчатка про випадок поскаржилися батькам. На жаль, діти не пам’ятають, як виглядає “помічник”.

Правоохоронці розшукують невідомого і звертаються до батьків, аби вони постійно нагадували дітям про небезпеку, яку можуть нести сторонні особи: не спілкуватися з невідомими, не брати подарунки та солодощі.