Без революції свідомості не переможе Революція Гідності, – Володимир Стаюра
Минуло три роки відтоді, як перемогла Революція Гідності. Тепер усім нам стало зрозуміло: нашу перемогу вкрали! Адже замість режиму Януковича прийшов режим Порошенка.
Якщо раніше при владі були бандити, які особливо й не приховували свого істинного обличчя, то тепер при владі — брехуни й стерв’ятники, що наживаються на війні, прикриваючись патріотичною і державницькою риторикою. Усіх, хто проти свавілля клану Порошенка, оголошено агентами Кремля. Злодій, як завжди, найгучніше кричить: «Лови злодія!»
Теперішня влада прийшла на крові Небесної Сотні й продовжує лити кров уже не однієї небесної тисячі загиблих унаслідок так званої АТО! До цих пір не покарані ті, хто вбивав майданівців, організовував тітушок, підтримував Януковича… А чи будуть покарані ті, хто зрадив наших захисників у Іловайську й Дабелььцевому? Відповідь однозначна: допоки при владі Порошенко та його посіпаки, ми приречені на вимирання. Цьому пора покласти край!
Саме тому 11 лютого в Тернополі, де зародилася Революція Гідності, на всеукраїнському націоналістичному злеті «Соколи Майдану» оголошено початок революції свідомості!
Я завжди був на передовій боротьби за Україну. Першим у Тернополі підняв синьо-жовтий прапор, з перших днів був на Майдані. Коли почалася війна, пішов на Схід боронити державу зі зброєю у руках. Поруч зі мною завжди були такі ж, як і я, націоналісти, що твердо вірили й продовжують вірити в ідеали Степана Андрійовича Бандери, в те, що українець, а не чужинець, має панувати в Україні. На жаль, не всі розуміють, що жоден олігарх, жоден іноземець, жоден комсомолець не буде дбати про українську націю! Всі вони зацікавлені лише в наживі за рахунок простих українців.
З перших днів Майдану я остерігався повторення подій, що відбувалися після 2004-го, коли надії людей зрадили. Я сподівався, що кров Небесної Сотні не дасть відбутися повторній зраді. Проте я, як і всі ми, помилявся! Революцію вкотре починали ідеалісти й романтики, а скористалися її результатами лицеміри й негідники! Поки ми гинули на Сході, в країні відбувся переворот. Комуністи й регіонали перебігли в нові партії і знову добралися до влади! А очолив їх ніхто інший, як один із засновників партії регіонів Петро Порошенко. Але хто ж вибрав нам такого Президента? На всіх нас лежить відповідальність за зраду Майдану, бо й ті, хто голосували за Порошенка, і ті, хто не прийшли на вибори або ж не донесли вчасно до людей правду про нього, брехали собі й вірили, що гірше не буде, може, буде краще.
Уявіть собі, що ви — кандидат на посаду президента в травні 2014 року. Хіба ви б змогли цинічно брехати про те, що війна закінчиться через кілька днів, що зарплатня у силовиків у зоні АТО буде 1000 гривень у день, що вже буквально завтра в нас буде безвізовий режим і ми вступимо в Євросоюз? Очевидно, що ні. А от у те, що все це зробить Порошенко, ми, чомусь, хотіли вірити!
100 років тому Ленін виліз на броньовик, як Порошенко під час Революції Гідності вилазив на бульдозер, і кричав, що фабрики віддають робочим, землю — селянам, а Першу світову війну він закінчить за день. Усі ми знаємо, чим це закінчилося і скільки крові й сліз пролила Україна! То чому ж ми думали, що з Порошенком буде інакше!?
Очевидно, що Революція Гідності не може перемогти допоки не відбулася революція свідомості. Тернопіль та Тернопільщина — місце, де ця революція у людських головах починається! Інакше й бути не може. Адже саме наш край є найпатріотичнішим. Наші люди достатньо поїздили по світах і доволі побачили, а тому й одурити тернополян найважче. Я впевнений, що ми після стількох жертв і загибелі кращих синів і дочок України розуміємо: надіятися маємо на власні сили й довіряти один одному! Нам не потрібні чужинці, олігархи й комсомольці. Нам потрібні ті, кого завжди боялися наші вороги: мазепинці, петлюрівці, бандерівці — СВОБОДІВЦІ! Ось відповідь на те, як вигнати зрадників і навести в країні порядок!
Тернопіль передає естафету в Київ, де 22 лютого 2017-го ВО «Свобода», Національний корпус та Правий сектор ставлять ультиматум режиму Порошенка. Новий Майдан уже почався!
1 коментар до запису “Без революції свідомості не переможе Революція Гідності, – Володимир Стаюра”
Стаюра, де гроші і звіт про їх використання з тернопільського Майдану??? Старші люди несли останні копійки з пенсії, мізерних зарплат..!!!!!
Роздерибанили з Чашкою??? підставили молодого пацанюру Шимківа??? от це Ваші справжні методи роботи і обличчя як політиків!!!!
Вже добудували свої хати в Петриках і добре їздиться на машинах, куплених за гроші людей, які несли люди, щоб їхати на Майдан??? “Зам’яли” справу в міліції??
Та ти мав би совість писати про революцію Гідності….”Першим”..”Першим”…Та мав би совість… Першими вийшли прості люди…Про те, хто користується плодами революції, то це точно про тебе – лицемір і негідник у вишиванці!!!!От першим почав красти людські “народні” гроші – це точно!
Першим поїхав на Схід??? Поки МИ гинули на Сході????ти гинули звичайні патріотичні люди, які з Майдану поїхали на фронт.. та бачили твої фото в спортзалі в майці…от це твоя справжня участь в АТО!!!
Може вже вистачить піаритись на імені Бандери..та він якби встав, то першим би вас – свободівців – вішав на гіляках через те, що ви на його імені попроходили до корита… вже бачимо “діяльність” депутатів попередньої і теперішньої каденції і мера від Свободи Надала по дерибану землі, корупції і т.д.
Я не підтримую ні тебе ні Порошенка, ви обидва за одне..а Тернопільщина ще побачить своїх партіотів, які будуть робити реальні справи, а не бути Юдами, які за 30 серебряників продають свою країну і не крадуть людські гроші, використовуючи їх партіотичні почуття і маніпуляції і тільки вміють кричати на майданах в вишиванках “Слава Україні” а іншою рукою красти гроші людей!!!!!