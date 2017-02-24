Без революції свідомості не переможе Революція Гідності, – Володимир Стаюра

Минуло три роки відтоді, як перемогла Революція Гідності. Тепер усім нам стало зрозуміло: нашу перемогу вкрали! Адже замість режиму Януковича прийшов режим Порошенка.

Якщо раніше при владі були бандити, які особливо й не приховували свого істинного обличчя, то тепер при владі — брехуни й стерв’ятники, що наживаються на війні, прикриваючись патріотичною і державницькою риторикою. Усіх, хто проти свавілля клану Порошенка, оголошено агентами Кремля. Злодій, як завжди, найгучніше кричить: «Лови злодія!»

Теперішня влада прийшла на крові Небесної Сотні й продовжує лити кров уже не однієї небесної тисячі загиблих унаслідок так званої АТО! До цих пір не покарані ті, хто вбивав майданівців, організовував тітушок, підтримував Януковича… А чи будуть покарані ті, хто зрадив наших захисників у Іловайську й Дабелььцевому? Відповідь однозначна: допоки при владі Порошенко та його посіпаки, ми приречені на вимирання. Цьому пора покласти край!

Саме тому 11 лютого в Тернополі, де зародилася Революція Гідності, на всеукраїнському націоналістичному злеті «Соколи Майдану» оголошено початок революції свідомості!

Я завжди був на передовій боротьби за Україну. Першим у Тернополі підняв синьо-жовтий прапор, з перших днів був на Майдані. Коли почалася війна, пішов на Схід боронити державу зі зброєю у руках. Поруч зі мною завжди були такі ж, як і я, націоналісти, що твердо вірили й продовжують вірити в ідеали Степана Андрійовича Бандери, в те, що українець, а не чужинець, має панувати в Україні. На жаль, не всі розуміють, що жоден олігарх, жоден іноземець, жоден комсомолець не буде дбати про українську націю! Всі вони зацікавлені лише в наживі за рахунок простих українців.

З перших днів Майдану я остерігався повторення подій, що відбувалися після 2004-го, коли надії людей зрадили. Я сподівався, що кров Небесної Сотні не дасть відбутися повторній зраді. Проте я, як і всі ми, помилявся! Революцію вкотре починали ідеалісти й романтики, а скористалися її результатами лицеміри й негідники! Поки ми гинули на Сході, в країні відбувся переворот. Комуністи й регіонали перебігли в нові партії і знову добралися до влади! А очолив їх ніхто інший, як один із засновників партії регіонів Петро Порошенко. Але хто ж вибрав нам такого Президента? На всіх нас лежить відповідальність за зраду Майдану, бо й ті, хто голосували за Порошенка, і ті, хто не прийшли на вибори або ж не донесли вчасно до людей правду про нього, брехали собі й вірили, що гірше не буде, може, буде краще.

Уявіть собі, що ви — кандидат на посаду президента в травні 2014 року. Хіба ви б змогли цинічно брехати про те, що війна закінчиться через кілька днів, що зарплатня у силовиків у зоні АТО буде 1000 гривень у день, що вже буквально завтра в нас буде безвізовий режим і ми вступимо в Євросоюз? Очевидно, що ні. А от у те, що все це зробить Порошенко, ми, чомусь, хотіли вірити!

100 років тому Ленін виліз на броньовик, як Порошенко під час Революції Гідності вилазив на бульдозер, і кричав, що фабрики віддають робочим, землю — селянам, а Першу світову війну він закінчить за день. Усі ми знаємо, чим це закінчилося і скільки крові й сліз пролила Україна! То чому ж ми думали, що з Порошенком буде інакше!?

Очевидно, що Революція Гідності не може перемогти допоки не відбулася революція свідомості. Тернопіль та Тернопільщина — місце, де ця революція у людських головах починається! Інакше й бути не може. Адже саме наш край є найпатріотичнішим. Наші люди достатньо поїздили по світах і доволі побачили, а тому й одурити тернополян найважче. Я впевнений, що ми після стількох жертв і загибелі кращих синів і дочок України розуміємо: надіятися маємо на власні сили й довіряти один одному! Нам не потрібні чужинці, олігархи й комсомольці. Нам потрібні ті, кого завжди боялися наші вороги: мазепинці, петлюрівці, бандерівці — СВОБОДІВЦІ! Ось відповідь на те, як вигнати зрадників і навести в країні порядок!

Тернопіль передає естафету в Київ, де 22 лютого 2017-го ВО «Свобода», Національний корпус та Правий сектор ставлять ультиматум режиму Порошенка. Новий Майдан уже почався!