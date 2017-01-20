Безробітні тернополяни можуть скористатися унікальним сервісом

З 13 січня 2017 року громадяни України, які шукають роботу, та безробітні мають можливість скористатись унікальним сервісом електронних послуг.

За допомогою Інтернету можна самостійно записатись на індивідуальний прийом до фахівця центру зайнятості без попереднього відвідування центру зайнятості. Сервіс «Електронна черга реєстрації безробітних» доступний на порталі Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua у розділі «Електронні послуги» http://www.dcz.gov.ua/EReception/#/appointment.

Скориставшись нею, громадяни можуть записатись на:

· отримання консультації;

· перший прийом для осіб, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості та мають бажання звернутись до центру зайнятості для пошуку роботи.

«У разі якщо особа зарезервувала для себе час, їй не потрібно отримувати талон на відвідування, а необхідно безпосередньо звернутись у зарезервований час до фахівця центру зайнятості, робоче місце якого вказане під час запису засобами електронної черги. Це значно спростить та оптимізує комунікацію між шукачами роботи та центрами зайнятості», – повідомив директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.