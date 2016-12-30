Бійці з Тернопільщини отримали статус учасників АТО

На Тернопільщині 53 бійцям присвоєно статус учасника-добровольця антитерористичної операції та видано відповідні посвідчення. Про це повідомили в департаменті соціального захисту населення ОДА.

«З вересня цього року в області визначається статус учасника-добровольця антитерористичної операції та видається відповідне посвідчення. Для цього створена обласна комісія до якої можуть звернутися добровольці. На даний час такий статус отримали 53 бійці.

Всі вони та члени їх сімей мають право на соціальну підтримку з обласних програм «Підтримки осіб, які брали участь у антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки та «Турбота», – зазначив директор департаменту соціального захисту Вадим Боярський.

Довідково: Для присвоєння статусу учасника-добровольця антитерористичної операції варто звернутися в департамент соціального захисту населення облдержадміністрації каб.246 або за тел. 0978515770.