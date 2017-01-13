Більше 500 людей постраждали від тернопільської фінансової піраміди

Півтисячі жителів Тернопільської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Хмельницької областей стали жертвами фінансової піраміди «Хелікс Кепітал». Принаймні на сьогодні саме стільки людей із заявами звернулися до поліції про вчинення відносно них шахрайських дій. Загальна сума втрат склала майже тридцять мільйонів гривень, – каже старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в області Андрій Зубко.

Нагадаємо, у ході слідчо-оперативних дій були проведені обшуки у трьох головних фігурантів справи. Арештовано 30 банківських рахунків, 12 автомобілів загальною вартістю понад мільйон американських доларів, сім елітних квартир у Тернополі та столиці, будинок в Києві, а також цінні речі на майже півмільйона гривень.

Усі троє фігурантів фінансової піраміди, внісши заставу 8,5 мільйонів гривень, сьогодні перебувають на волі, проте за їхнім місцем перебування поліцейські ретельно стежать з допомогою електронних браслетів, які одягнули на підозрюваних.

Вчора на сторінці в соціальній мережі один із власників сумнозвісного товариства поділився «чудовою новиною» про те, що в Тернополі 11 січня відкрився новий інформаційний офіс «HELIX». Поліцейські припускають, що такий крок може бути спробою повпливати на обдурених клієнтів, переконуючи тих, хто ще не звернувся до правоохоронців, – не робити цього, а заявників – відмовитися від претензій. Що натомість обіцятимуть творці фінансової піраміди – повернення коштів чи інші «бонуси» – допоки невідомо. Правоохоронці ж закликають людей не довіряти зловмисникам. Адже обіцянки повернення грошей звучали вже не раз, проте досі жодному з вкладників не було повернено ні копійки.