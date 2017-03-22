Біля “білого дому” у Тернополі буде новий тротуар

Після завершення ремонтних робіт при вході в парк Шевченка заплановано відремонтувати також і тротуар на вулиці Грушевського. Оновлена пішохідна доріжка з’явиться від адміністрації до Національного банку.

Нагадаємо, що зараз роботи у парку Шевченка тривають. Зараз працівники підрядної організації провели демонтаж бордюрного каменю і демонтують старе покриття. Після цього будуть проведені роботи по облаштуванню нового покриття. Також буде зроблена реконструкція фасаду будинку, який прилягає до площі, оновлять зовнішнє освітлення, з’явиться велодоріжка. Тут вже забрали старі бетонні плити і демонтували радянську дошку пошани. Триватимуть роботи до святкування Дня міста. Загальна вартість проекту становить майже 8 млн. грн.