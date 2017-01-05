Новини Тернополя 

Біля с. Ступки сталася аварія, в якій постраждала дитина

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4 січня на автодорозі біля с. Ступки Тернопільського району зіткнулись «ЗАЗ» (Таврія), за кермом якого був житель с. Романового Села Збаразького району, та «Mersedes-Benz W124» тернополянина.

Внаслідок ДТП отримали травми різного ступеню важкості та були шпиталізовані до лікувальних закладів Тернополя чотири особи. Зокрема жінку (особу не встановлено) доправлено лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, забоєм хребта, закриою черевною травмою. Постраждала і неповнолітня дитина з діагнозом: «Відкрита черепно-мозкова травма». Стан дитини стабільний. Однн з водіїв отримав перелом нижньої щелепи, інший – перелом у стегні.

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