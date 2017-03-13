Біля тернопільського вокзалу на чоловіка напало двоє невідомих

З заявою про грабунок до працівників Тернопільського відділу поліції звернувся сам потерпілий. Чоловік розповів, що поблизу залізничного вокзалу на нього напали двоє невідомих та силою відібрали мобільний телефон.

Правоохоронці розшукали зловмисників. Один з них, 37-річний тернополянинраніше судимий за крадіжки, а його 33-річний товариш – за наркозлочини.

Якось зустрівшись, разом пішли криміналити. Помітили чоловіка напідпитку та вирішили привласнити чуже майно. Вдарили чоловіка та відібрали побілку. Телефон здали до ломбарду, а гроші поділили між собою та одразу подалися витрачати на випивку.

Тепер доведеться відповісти за скоєне. За фактом грабунку відкрито кримінальне провадження.