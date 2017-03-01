Біля Тернополя спіймали п’яного водія, та ще й з підробленими документами

27 лютого, близько 15-ї години, на вулиці Львівській інспектори зупинили автомобіль Audi, водій якого не увімкнув відповідний покажчик повороту.

Патрульні помітили у громадянина ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування на алкотестері драгер підтвердило те, що водій вживав алкоголь.

При оформленні адмінматеріалів патрульні виявили ознаки підробки реєстраційного документу. Відтак вони викликали слідчо-оперативну групу. На водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.2.ст.122 КУпАП (Порушення ПДР)