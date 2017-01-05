«БПП «Солідарність» пропонує оголосити у Тернополі 2017-й Роком ОУН-УПА

У Тернополі представники міського осередку та молодіжного крила партії “Блок Петра Порошенка. “Солідарність” вшанували пам’ять командира «Лисоні», полковника УПА Омеляна Польового. Вони поклали квіти до пам’ятної дошки відомого діяча. Захід приурочений 104-й річниці з Дня народження провідного діяча ОУН-УПА.

“Ми вшанували пам’ять видатного земляка. Як відомо, обласна рада прийняла рішення про те, що 2017-й є Роком УПА. Ми також ініціювали аналогічне рішення, яке виносимо на розгляд міськради, щодо оголошення 2017-го в Тернополі Роком УПА та проведення з цієї нагоди ряд заходів. Окрім цього, з нагоди 75-річчя від часу заснування УПА наша фракція ініціює доплати до пенсії в розмірі 500 гривень ветеранам УПА, яких на сьогоднішній день у Тернополі є 53. Ми розуміємо, що їм ці кошти необхідні. Адже це старші люди, яким потрібна підтримка, лікування. Вони захищали нашу державність, наш обов’язок – шанувати їх і максимально підтримати”, – зазначив секретар Тернопільської міської ради, керівник міського осередку партії «Блок Петра Порошенка» Солідарність».

Зазначимо, що в 2010 році, у ніч з 17 на 18 серпня, вандали зруйнували меморіальні дошки Ярославі Стецько і Омеляну Польовому. До відновлення пам’ятної дошки долучилися багато громадсько-політичних діячів, які зараз є провідними представниками партії «Блок Петра Порошенка» на Тернопільщині.

Для довідки: Омелян Польовий народився 3 січня 1913 р. у с.Ярчівці Зборівського повіту сучасної Тернопільської області. Після закінчення початкової школи навчався у Тернопільській гімназії. У 1932 році вступив у члени ОУН. У різні часи Омелян Польовий очолював Зборівський повітовий провід ОУН (1939 р.), був керівником політканцелярії ОУН у Кракові (1940-41 р.р.), командиром вишкільної сотні УНС, згодом її організатором та керівником. Неодноразово потерпав від арештів та надмірної уваги з боку Радянської влади. 1947 році був засуджений до смерті, згодом покарання було замінено на 25 років тюремних таборів. Омелян Польовий вийшов на волю в 1971 році. Помер 12 червня 1999 року в Тернополі.