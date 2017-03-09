Будьте пильними та викликайте поліцію, коли хтось палить суху страву

Декілька погожих днів дозволили тернополянам приступити до наведення ладу на присадибних ділянках та прибудинкових територіях. Втім, не обійшлося без недобросовісних “прибиральників”, які залишки листя та сухої трави, а також побутові відходи почали спалювати.

Нагадуємо, що спалювання рослинних залишків є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, а саме: статті 50 Конституції України, статей 9 та 12 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, статті 16 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”, пунктів 3.6.14., 3.7.4. Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, пунктів 3.6., 6.4.2. Правила утримання зелених насаджень у містах та інших населених пунктах України, Закону України “Про благоустрій в населених пунктах”.

Дії, що є порушенням зазначених норм законодавства тягнуть відповідальність відповідно до ст. 77-1 (Самовільне випалювання рослинності або її залишків) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закликаємо тернополян долучатися до виявлення порушників і повідомляти про подібні випадки у муніципальну поліцію або телефонувати на гарячу телефонну лінію міськради 15-80. Відреагують на такий виклик і у поліції (102). Нагадуємо, що штраф за спалювання листя згідно «Правил благоустрою» для фізичних осіб – від 340 до 1300 гривень, для юридичних – від 800 до 1700 гривень.