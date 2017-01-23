Буцнівській чудотворній іконі – 280 років

Першопочатки історії Буцнівської чудотворної ікони пов’язані з Василіянським монастирем, що діяв тут у першій половині ХVІІI століття.

У 1729 році активний громадський діяч галицького краю Матвій Цивинський подарував отцям-василіянам ікону Божої Матері, написану на полотні. Вона була досконалою копією Белзької (Ченстоховської) Богоматері, яку написав сам євангеліст Лука у Єрусалимі.

Дуже скоро Буцнівська ікона Пресвятої Богородиці прославилася великими чудами. Першим із них було те, що Божа Мати на цьому образі плакала правдивими, ревними сльозами на очах багатьох людей, присутніх тоді у монастирській церкві.

Слава про ці та інші чудотворні дійства Буцнівської ікони Божої Матері полинула далеко за межі краю. Дізнавшись про це, митрополит Києво-Галицький Атанасій Шептицький висилає до Буцнева спеціальні духовні комісії, які мали зібрати незаперечні свідоцтва. На основі їх висновків митрополит особливою грамотою від 25 січня 1737 року проголосив Буцнівську ікону Божої Матері чудотворною.

До Буцнева стали прибувати люди з околиць і далеких країв. Старенька дерев’яна монастирська церква уже не могла вмістити численних прочан, що приходили з надією до Буцнівської ікони Пресвятої Богородиці. Великі відпусти відбувалися в день св. Івана Хрестителя, св. апостолів Петра й Павла, у храмовий празник — день Непорочного 3ачаття Пресвятої Діви Марії.

У 1744 р. коштом і зусиллями буцнівського старости Андрія Шумлянського було побудовано нову муровану церкву на честь Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії. Цього ж року ікону урочисто перенесли на головний престол новозбудованого Божого храму. За свідченнями очевидців, саме завдяки заступництву Буцнівської ікони Пресвятої Богородиці війська християнських держав — Австрії, Польщі, Росії — одержали перемогу над турками під Хотином у 1739 році під час чергової війни проти Туреччини.

Коли отці-василіяни у 1751 році відходили з Буцнева до Крехівського монастиря, вони свою монастирську церкву разом з чудотворною іконою Пресвятої Богородиці передали місцевій парохіяльній громаді. Нині громадою опікується парох села Буцнів о. Євген Кобильник.

15 січня у селі відбулася Архієрейська Літургія з нагоди 280-річчя проголошення Буцнівської ікони Божої Матері чудотворною. Її відслужив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк. У богослужінні взяли участь владика Луцький Йосафат Говера, священики з навколишніх сіл і Тернополя. Проведено чин освячення у пресвітерство о. Ігоря Світового. Освячено воду.

Кожен, хто був цього дня у храмі Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, мали можливість приступити та помолитися перед чудотворною Буцнівською іконою Божої Матері. Діти й молодь Буцнева у колядках і віншуваннях прославляли народження Христа.

А тим, хто бажає приступити до ікони в інші дні, крім відпустових, нагадуємо, що богослужіння до чудотворної ікони Божої Матері у Буцневі відбуваються кожної першої суботи місяця о 10-й годині.

За матеріалами газети “Подільське слово”.