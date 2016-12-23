Бюджет Тернопільщини на наступний рік – 5, 5 мільярди

Депутати затвердили обласний бюджет на 2017 рік.

На наступний рік визначені доходи обласногобюджету у сумі 5,5 мільярда гривень. Рлозрахунковий показник на галузь освіти складає 440,8 мільйона гривень, у тому числі освітня субвенція – 146,7 мільйона. Обсяги видатків на охорону здоров’я становить 684,7 мільйона гривень, у тому числі кошти медичної субвенції – 619,4 мільйона. Обсяг видатків на утримання бюджетних установ, підпорядкованих департаменту соціального захисту населення та на здійснення соціальних виплат найуразливішим категоріям населення складає 51,6 мільйона гривень (без урахування субвенцій з державного бюджету). Обсяг видатків на галузь культури та мистецтва визначено у сумі 74,9 мільйона гривень, на фізичну культуру та спорт – 20,2 мільйона.

На реалізацію місцевих програм передбачено майже 32 мільйона гривень.

Пісдя докладного обговорення, внесення пропозицій депутати прийняли обласний бюджет на 2017 рік. За проголосувало 49 депутатів із 50 присутніх.