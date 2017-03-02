Через дві години у Тернополі розпочнеться музична бійка

Білоруський гурт «OWN CHARTER» змагатиметься у першому чвертьфіналі музичного конкурсу «Koza Music Battle» у Тернополі.

Цей колектив відомий тим, що їх пісні увійшли у плейлист мобільної гри американської компанії. Разом з ними у першому батлі музичного конкурсу ділитимуть сцену гурти «Thema Coeli» зі Львова та «Vetka» із Дніпра.

Зі слів головного організатора, арт-директора бару «Коза» Ярослава Качмарського, вперше іноземний колектив бере участь у музичному конкурсі. І це означає, що «Koza Music Battle» стає все більш популярним.

«На п’ятий рік проведення фестивалю у Тернополі відзначаємо символічну цифру – більше сотні гуртів подали заявки на цьогорічний конкурс. З них ми обрали 35 колективів, які продовжуватимуть змагання у батлі, – додає Ярослав Качмарський. – Перший батл відбудеться у четвер, 2 березня о 19.30 год. у арт-барі «Коза». Вхід вільний».

Учасники першого чвертьфіналу:

Thema Coeli, Львів (Electronic\Alternative\Industrial)

Колектив складається із 4-х учасників: клавіші, гітара, бас-гітара і ударні. Грають в основному інструментальну музику. Всі учасники різного віку професій і вподобань. Знайомі достатньо давно, грали у різних гуртах і одного разу вирішили щось своє робити.

Vetka, Дніпро (інді/акустік)

Це колектив, який пройшов на Koza Music Battle 2016, проте так і не зміг виступити. Створилася група спонтанно для одного виступу і їм так сподобалося, що учасники вирішили продовжити грати разом далі.

У січні цього року гурт «Vetka» випустив перший сингл «З тобою», пишуть альбом і вже в квітні їдуть у невеликий тур.

OWN CHARTER, Брест, Білорусь (Stoner Rock/ Garage Rock/ Charter Roll/)

Основна ідея групи – це простота і шалена енергія, яку колектив передає як у музиці, так і під час живих виступів. Тексти пісень не несуть особливого смислового навантаження, пропонуючи слухачам лише тему для створення особистої атмосфери.

Колектив записав 3 сингли і ЕР альбом «Black Cat», відзняли два лірик відео на пісні «Geometric Monster» і «Unknown Str.», виступили у фіналі Міжнародного музичного рок-конкурсу «X-Star 2016», їх пісні ввійшли у плейлист мобільної VirtualRreality гри «HOVR» Американської компанії Game Cooks Inc. из San Fransisco.