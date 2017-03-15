Новини Тернополя 

Чергова жертва шахрайства, або як тернополянин довірився незнайомцю

Maryana Прокоментуй!

На сайті «ОЛХ» тернополянин продавав телефон за вигідною ціною. Знайшовся покупець з Хмельницька, обоє  домовилися про покупку, а продавець ще й погодився відправити товар рейсовим автобусом в іншу область.

По прибуттю товару, до нього надійшло й смс про переказ коштів, однак як виявилося згодом  – неправдиве. Гроші на рахунок не зачислилися, а телефон покупця пропав з мережі. Жертва обману звернувся за допомогою в поліцію.

Краяни, не віддавайте власноруч гроші чи товар невідомим зловмисникам. Немає жодних гарантій, що покупець чи продавець не виявиться  шахраєм. Тому читайте відгуки, просіть фото товару, а головне – не оплачуйте наперед кошти, для таких покупок передбачений наложений платіж. Щодо товару, то варто отримати за нього реальну  готівку, а вже потім віддавати покупцю.

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