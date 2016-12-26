Чоловік запам’ятає цю поїзду на Тернопільщину надовго

Всього на декілька хвилин залишив незачиненим на вулиці Кременця авто «Опель» його власник, а повернувшись, виявив пропажу ноутбука. Чоловік припаркував транспорт поблизу торгового кіоску, однак злодіям вистачило часу, аби викрасти техніку.

Така ж неприємність спіткала мешканця Чернівецької області. Він залишив вантажівку «МАН» біля магазину з автотоварами, що на вулиці Микулинецька у Тернополі. Однак злегковажив і зайшов до крамниці не зачинивши авто. Під сидінням в машині чоловік залишив чималу суму готівки яку отримав за проданий товар. 53 тисячі гривень привласнив невідомий злодій.