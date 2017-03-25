Новини Тернополя 

Чому на БАМі погіршилась якість води

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З 22 березня по 6 квітня триває механічна очистка, промивання та дезінфекція резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях “Верхньоівачівського” і “Тернопільського” водозаборів, а також на водопровідній насосній станції №4, що розташована на вулиці 15 Квітня.

У зв’язку з виконанням цих робіт можливе локальне тимчасове погіршення якості питної води за органолептичними показниками (запах та прозорість). У таких випадках воду рекомендується відстояти та прокип’ятити.

Механічна очистка, промивання та дезінфекція резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях КП “Тернопільводоканал” здійснюються традиційно двічі на рік. Їхня мета — забезпечення якісного водопостачання споживачів.

www.vodokanal.te.ua

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