Чому туристи із Запоріжжя віджималися від землі по 22 рази в печері Млинки (Відео)

Як повідомив у соцмережах Борис Гора, у печері Млинки, в залі Кажана віджималися туристи з Запоріжжя. Вправи на віджимання відбулися у рамках всесвітнього флешмобу #22pushupchallenge.

Суть акції полягає в тому, що протягом 22 днів треба щодня робити 22 віджимання і щоденно запрошувати когось приєднатися. Це все робиться заради того, аби спільно порушити тему суїцидів серед ветеранів війни.

“Рух пішов зі Штатів, точніше з ветеранів морської піхоти США, з їх волонтерських організацій по захисту ветеранів, – пише Борис Гора. – Деякий час носив ім’я #22kill В жовтні 2013 року вийшла статистика, де зазначалось, що в середньому 22 ветерани щодня роблять самогубство через те, що не можуть пристосуватись до умов цивільного життя.

Основного розмаху флешмоб набрав в серпні 2016, хоч статистика дещо змінилася (кажуть кількість жертв знизнлась до 20 щодня) учасники продовжували відтискатись по 22 рази і викладати відео. Підтримали рух і в інших країнах, зокрема британські військові . Розголосу набрав флешмоб завдяки голівудським акторам які взяли участь на підтримку ветеранів. Це стало схоже на змагання. Гай Річі зняв своє перше відео на висоті 22 тисячі футів у літаку, Джейсон Стетхем висміяв його, бо в одному з відео було 21 віджимання, а в іншому лише 20 тому “подарував” йому 25, Девід Бекхем підтримав рух і зняв відео в літаку на висоті 44 тисячі футів.

Деколи флешмоб мав грошову підтримку, учасники жертвували щодня по 100$ у волонтерські фонди за кожне відео.

Основна мета – поширення інформації. Не знаю, коли саме і як рух прийшов в Україну, але думаю сьогодні нам це важливо у зв’язку з війною на Сході і щоденним збільшенням кількості військових з посттравматичним синдромом. На жаль, схожої статистики в нас немає, та й взагалі проблемами ветеранів мало хто хвилюється, тому хоча б привернення уваги є корисним.

Одним з найепічніших відео було, де кілька десятків американських генералів одночасно відтиснулись від землі 22 рази. В нас теж були випадки масового флешмобу, серед військових, нової поліції.

В 21-шому столітті чи не найважливішою зброєю є інформація”.