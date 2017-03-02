Чому у Тернополі обрізають дерева? (відповідь екологів)

Що мають знати тернополяни про обрізку дерев. Все частіше й частіше до Державної екологічної інспекції у Тернопільській області (далі-Інспекція) звертаються мешканці нашого краю з проханням надати правову оцінку діям комунальних служб, які проводять роботи із зрізання дерев біля їхніх будинків, в парках та скверах.

Зазвичай виникають питання, якими нормативно-правовими актами врегульовано порядок зрізання зелених насаджень, як з’ясувати законність таких робіт, якими документами це підтверджується, до яких органів можна оскаржити дані дії.

В першу чергу слід враховувати, що зелені насадження є елементом об’єктів благоустрою населеного пункту, а тому порядок їхнього утримання регулюється Законом України «Про благоустрій населених пунктів». Відповідно до ч. 1 ст. 28 цього закону, охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

Також до Інспекції часто надходять скарги щодо видалення дерев на території тернопільських парків. Так, Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області прийнято участь у комісійному обстеженні парку ім.Т.Шевченка, «Національного відродження», «Топільче», Старому парку та встановлено, що видалення зелених насаджень проводилось комунальним підприємством «Об’єднання парків і відпочинку м.Тернополя» відповідно до акту №90 від 02 липня 2016р. Видалення дерев було пов’язано з попередженням аварійної ситуації (сухостій, незадовільний стан дерев). Загалом у зазначених парках було видалено 154 дерева та 5 чагарників.

У місті також проводять і підрізку дерез з метою омолодження. Інспекція пропонує розглянути цей метод догляду детальніше і водночас ознайомити мешканців нашого краю з діями комунальних служб.

Так, омолоджувальна підрізка застосовується на старих деревах, які втратили здатність до росту. Мета омолоджувальної підрізки – не довести дерево до повного припинення росту, а стимулювати новий приріст, збалансувати плодоношення. Такий вид підрізки виконують лише в дерев, які добре витримують підстригання та обрізання. При цьому сильно вкорочують старі гілки, залишаючи, якщо це можливо, одну-дві гілки другого порядку. Помірне та слабке омолоджування передбачає обрізання частини крони, а сильне – зріз крони до основи скелетних гілок.

Фахівці Інспекції наголошують, що дерева, які піддаються сильному омолодженню ( цей метод обрізки, здійснюється у відповідності до «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України») не приносить шкоди насадженню, а, навпаки, продовжує тривалість їхнього життя. Тому жителі нашого міста можуть бути спокійними, адже навесні підрізка дерев є просто необхідною!

Одночасно звертаємо увагу комунальних служб, які виконують ці роботи на необхідність ретельно дотримуватись технологій таких заходів догляду за зеленими насадженнями, аби не допустити їх пошкодження до ступеня припинення росту.