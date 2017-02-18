Чудотворний образ Христа з Ватикану за підтримки Ігоря Гуди уже в Тернополі (відео)



Архикатедральний Собор Тернополя став центром паломництва до нерукотворного образу Христа. Десятки тисяч прочан з Тернопільщини та сусідніх міст України прибувають до центрального храму аби приклонитись у молитві зі щирими намірами та проханнями до однієї з найдавніших християнських святинь.

Святкова літургія, яку очолив Митрополит Тернопільсько-Зборівського Василій Семенюк, розпочалась покладанням квітів до пам’ятника Йосифу Сліпому. З нагоди 125-тої річниці пам’ять митрополита вшанували керівники області, міста та тернопільська громада.

Напередодні, 12-го лютого нерукотворний образ Ісуса Христа у супроводі делегації прибув з Ватикану на Тернопільщину. Протягом чотирьох днів понад 20 тисяч прочан молились до святині у Зарваниці. Літургія у Марійському духовному центрі відбувалась за участі заступника завідателя Папської Захристії, протоієрея Паоло Бенедіка, який приїхав на Тернопільщину з Ватикану. У своїй промові Бенедік наголосив – ікона вдуге за два роки прибула в Україну і це справжнє чудо, адже за всю історію християнства святиня лише тричі покидала Ватикан.

Під час святкової літургії Архієпископ Василій Семенюк подякував фундатору благодійного фонду «Твори добро» Ігорю Гуді та його дружині Наталі за допомогу і сприяння у організації та супутніх витратах, аби паломники з Тернопільщини мали змогу молитись до чудотворного образу.

Вони особисто були присутні в Римі, щоби відпровадити цю ікону на Україну. Щиро дякую, Вам, наші дорогі українські добродії, я думаю, ви ще багато добрих справ зробите для церкви, для українського народу, – сказав Василій Семенюк.

Нерукотворний образ Христа з Ватикану перебуватиме у Катедральному соборі Тернополя до 22-го лютого. Приклонитись до унікальної святині може кожен бажаючий незалежно від віросповідання чи конфесій. Храми для молитви будуть відчинені цілодобово.