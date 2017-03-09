Чи варто пити воду з колонок-качалок у Тернополі

Децентралізоване водопостачання є одним із важливих питань у забезпеченні міста питною водою. З ним пов’язана небезпека виникнення багатьох епідемічних інфекційних захворювань.

Вода із джерел, трубчастих колодязів, свердловин є нестабільною щодо хімічного складу та органолептичних властивостей

За словами лікаря з загальної гігієни Тернопільського міського відділу ДУ „Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України” Галини Баран, незадовільна якість децентралізованого водопостачання може призвести до передачі з водою різних патогенних мікроорганізмів, в тому числі збудників кишкових інфекцій, а саме: черевного тифу, дизентерії, холери. Існує небезпека зараження через воду туляремією, лептоспірозом, бруцельозом, вірусного гепатиту А та інших.

– На період аварійних чи планових відключень міста від централізованого водопостачання децентралізоване водопостачання стає єдиним способом забезпечення населення питною водою. Якість води із джерел, трубчастих колодязів, свердловин не завжди є безпечною в епідемічному відношенні, а також нестабільною щодо хімічного складу та органолептичних властивостей, – зауважує Галина Баран.

Дванадцять з двадцяти взірців води не відповідають нормативним вимогам

За результатами дослiдження двох десятків взiрцiв води, вiдiбраних Тернопiльським мiським вiддiлом ДУ «Тернопiльський обласний лабораторний центр МОЗ України» впродовж 2016 року згідно плану моніторингових досліджень з трубчастих колодязiв м. Тернополя, дванадцять взірців не вiдповiдали нормативним вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4-171-10, а саме:

Трубчастий колодязь по вул. Тернопiльськiй, 2 – присутнi загальнi колi-форми, Е.соIi в 100см3(при нормі відсутні). Трубчастий колодязь по вул. Дружби,1 – присутнi загальнi колi-форми, в 100см3

(при нормі відсутні), за окисленiстю, вмiстом залiза.

Трубчастий колодязь по вул. Нечая, 29 – присутнi загальнi колi-форми, в 100см3

(при нормі відсутні), за окисленiстю.

Трубчастий колодязь по вул. Квiтовiй,17 – присутнi загальнi колi-форми в 100см3

(при нормі відсутні).

Трубчастий колодязь по вул. Куток,16 – присутнi загальнi колi-форми, в 100см3

(при нормі відсутні).

Трубчастий колодязь по вул. Валовiй ,7 – за окисленiстю. Трубчастий колодязь по вул. Чумацькій, 25 – присутнi загальнi колi-форми в 100см3 (при нормі відсутні), за вмістом заліза, кольоровістю. Трубчастий колодязь по вул. Кульчицької, 9 – присутнi загальнi колi-форми, Е.соIi в 100см3 (при нормі відсутні). Трубчастий колодязь по вул. Білецькій, 19 – присутнi загальнi колi-форми в 100см3 (при нормі відсутні). Трубчастий колодязь по вул. Броварній, 10 – присутнi загальнi колi-форми в 100см3(при нормі відсутні), Трубчастий колодязь по вул. Микулинецька, 48 – присутнi загальнi колi-форми, Е.соIi в 100см3(при нормі відсутні), за вмістом заліза. Трубчастий колодязь по вул. Бережанській, 53 – за вмiстом залiза, запаху

Для прибирання – так, пити – ні

Отримані результати кількісної і якісної оцінки досліджуваних взірців за визначеними мікробіологічними показниками складають ймовірну небезпеку для населення, що користується такою водою для приготування їжі або пиття. Для побутових потреб населення (прибирання, миття тарілок, прання, зливання в унітазі тощо) вода у перелічених колодязях є приданою.

За результатами моніторингу Тернопiльським мiським вiддiлом ДУ «Тернопiльський обласний лабораторний центр МОЗ України» направлено рекомендації на ім’я директора КП «Тернопільводоканал» та начальнику управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.