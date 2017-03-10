Чи займе тернопільська суддя Надія Бурда державницьку позицію?

Ми вже повідомляли про судову тяганину між Службою автомобільних доріг у Тернопільській області та ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс». Фірма проводила роботи на ділянці траси Тернопіль-Кременець у період піар-кампанії претендента на крісло народного депутата Олександра Клименка. З нього намагалися «зліпити» великого відновлювача доріг Тернопільщини, не зважаючи на те, що банкір сам – з Луганщини. Надворі був 2012 рік і тому ремонт доріг мали можливість робити лише фірми, пов’язані з «Партією регіонів». ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» за кредитні кошти мав полагодити об’їзну міста Кременець. Та волинські ділки «обломалися»: Служба автодоріг не прийняла їхній відверто неякісний ремонт. Ще й виявила – у акти підрядник вписав роботи, які не виконував. Горе-підрядник все ж вирішив «витрусити» гроші навіть за такий-сякий ремонт.

У 2016 році ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» подав позов до суду. Не зважаючи на висновки експертизи суддя Надія Бурда винесла рішення на користь позивача. САД має заплатити 32 мільйони за ремонт об’їзної Кременця, який вже почав руйнуватися (див . фото).

Таких коштів у САД немає відтак ремонт доріг в Тернопільській області може буди зупинений через блокування рахунків. Невдовзі суд розглядатиме, ще одну заяву, на цей раз від САД про розстрочку виконання рішення на сплату 32 млн. грн. Ми сподіваємося, що Надія Бурда хоч цього разу візьме до уваги документи та докази, і не допустить зупинення ремонту доріг в області.

Ми, в свою чергу, готові покатати суддю Надію Бурду по бездоріжжю, «відремонтованої» Кременецької об’їзної в зручний для неї час до або після засідання суду.

ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок