Чим закінчилося вбивство батька-одинака з Тернопільщини

Нещодавно вирок суду вислухав водій, який майже рік тому збив на смерть 52 –річного батька-одинака, на вихованні якого було четверо дітей.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 лютого 2016 року в Шумську Тернопільської області. Водій автомобіля “Мерседес-Спрінтер” збив велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Потерпілий помер на місці аварії.

Правоохоронці у ході слідства з’ясували, що винуватець ДТП тоді сів за кермо будучи добряче напідпитку.

Суд визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. За скоєне йому присудили 7 років позбавлення волі із позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів на строк три роки.

Також з винуватця аварії буде стягнено по 200 тисяч гривень в користь кожного із чотирьох дітей загиблого та двох стареньких батьків, що були на його утриманні.