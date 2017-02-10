Декілька фактів, які треба знати тернопільським одинадцятикласникам

Управління освіти та науки міської ради інформує, що триває реєстрація для участі у ЗНО-2017, яка розпочалась 6 лютого та завершиться 17 березня 2017 року. А внесення змін (за вимогою учасників ЗНО) до реєстраційних даних завершиться 31 березня.

До комплекту документів, який необхідно сформувати, входить реєстраційна картка учасника ЗНО. Сформувати, роздрукувати та заповнити цю картку можна самостійно.

При виникненні труднощів з формуванням реєстраційної картки:

випускники шкіл поточного року можуть звернутись до особи відповідальної за реєстрацію в закладі освіти, де вони навчаються; випускники минулих років, учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів можуть звернутися за допомогою до працівника одного з пунктів реєстрації.

Пункт реєстрації в Тернопільській області знаходиться у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 56 кімн.108 (графік роботи: пн-чт: з 9.00 до 17.00 год., пт. – 9.00 до 16.00 год., обідня перерва з 12.00 до13.00 год.)

Закріплення учасників за пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється:

для випускників шкіл поточного року з урахуванням адреси їхнього навчального закладу; для випускників минулих років, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів відповідно до вказаної особами інформації про населений пункт, де вони перебуватимуть під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Випускники минулих років, учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які бажають проходити ЗНО на території Тернопільської області, надсилають комплект документів на адресу Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (76018, м.Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 1).

Детальну інформацію щодо порядку реєстрації на ЗНО-2017 розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (www.testportal.gov.ua) та сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.