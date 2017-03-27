Депутатів фракції “Батьківщина”, котрі голосували за Генплан виключатимуть з партії

ТМО ВО «Батьківщина» зробила заяву з приводу голосування депутатів її фракції у Тернопільської міської ради за зміни до Генерального плану.

Про це повідомляється на сторінці Тернопільського міського осередку партії у Facebook.

Позиція нашої партії залишається незмінною. Пріоритет – захист інтересів громади та недопущення зловживань будь-ким на будь-якому владному рівні. 17 лютого, на Бюро міської організації ВО “Батьківщина” було прийнято одноголосне рішення рекомендувати депутатам нашої фракції НЕ ГОЛОСУВАТИ за зміни до Генерального плану, а винести це питання на громадське обговорення, в якому представники нашої партії готові взяти активну участь.

Прикро, але депутати Тернопільської міської ради фракції ВО «Батьківщина» порушили партійну дисципліну та положення про депутатську фракцію, віддавши свої голоси “за” вищевказані зміни. Такі самодіяльні рішення не минають безслідно та матимуть свої наслідки. На завтра, 27.03.2017, заплановано чергове засідання Бюро, на якому до депутатів будуть застосовані партійні стягнення, аж до виключення їх з партії. Смію запевнити шановну громадськість, що ми цінуємо кожен голос, відданий мешканцями Тернополя за нашу партію, а нашої принциповості та наснаги стане і на застосування імперативного мандату та ініціювання відкликання депутатів.