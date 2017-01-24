Депутати збирають позачергову комісію щодо браконьєрства та ще й напідпитку одним із директорів комунальних підприємств міськради

Завтра о 17:00 в головному корпусі міської ради (вул. Листопадова, 5) з відбудеться позачергове засідання постійної комісії міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму.

Про це у соцмережах повідомив депутат Тернопільської міської ради Роман Торожнюк.

На порядку денному:

1. Вивчення резонансного випадку висвітленому в ЗМІ щодо ймовірного незаконного полювання в стані алкогольного сп’яніння одного з директорів комунальних підприємств міської ради.

2. Заслуховування начальника управління транспорту щодо виконання доручення сесії по наданню депутатам до 25 грудня 2016 стратегії виходу галузі з кризи.

Як повідомили сайту “За Збручем” свідки події, вчора у Бережанському районі місцеві мисливці, серед яких є учасники АТО, волонтери та громадські діячі, затримали горе-браконьєра. Ним виявився колишній начальник ДАІ Тернополя Мирон Сновида.

Колишній міліціонер начебто полював без належних дозволів. При цьому погрожував скористатися своїми зв’язками у владі та правохоронних органах.

“П’яний чиновник міськради, колишній мєнт Мирон Сновида – чесний і “незаплямований” начальник ДАІ (той, який блокував виїзд на Майдан у 2013 році). Не мав ні дозволу на зброю (закінчився 29 грудня минулого року), ні дозволу лісомисливського господарства на полювання у лісі (відсутній запис в контрольній картці порушень правил полювання). Із саней, які покинули “мисливця”, капала кров убитих ним тварин. На жаль, спільники втекли. Мирон пояснював кров на снігу учорашніми виходом (однак в уже згаданій картці немає жодного запису про полювання 21 січня 2017 року). Тобто і вчора він займався браконьєрством. Зате, п’яний мент погрожува посадити усіх, у тому числі єгерів, хизувався владою і патронатом Тернопільської мерії та друзів в поліції (дозвіл на зброю він вирішить). Надіємось, що справедливість запанує і “голодного” мента притягнуть до відповідальності. Закликаємо керівників міста міста гідно оцінити поведінку Сновиди, працівників Управління ЛМГ в Тернопільські області вжити заходів щодо належного документування порушення правил полювання. Особливе прохання до працівників Національної поліції – відреагуйте згідно з законодавством за порушення правил поводження зі зброєю, оскільки його дії містять формальні ознаки злочину, передбаченого Ст. 263 ККУ”, – повідомили активісти.