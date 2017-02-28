Депутати Тернопільської облради вимагають, щоб мер Львова Садовий особисто попросив їх прийняти власне сміття (документ)

Офіційним листом запрошують міського голову Львова Андрія Садового на чергове засідання Тернопільської обласної ради, що відбудеться у п’ятницю, 3 березня.

Під час сесії буде розглянуте «клопотання від 23 січня 2017 року №001-вих-9 щодо допомоги м. Львову у тимчасовому захороненні частини твердих побутових відходів». Підписаний лист особисто головою облради Віктором Овчаруком.

Запрошують мера Садового, аби вислухати його позицію стосовно того, як саме Тернопільщина, на його думку, має прийняти сміття від сусідів, на яких умовах.

Як повідомлялося раніше, ще до офіційного звернення Садового, на Тернопільщину львівське сміття таки потрапляло, несанкціоноване скидання відходів було зафіксовано правоохоронцями. Також відомо, що Тернопільщина досить категорично відмовила у такій допомозі сусідам. Очевидно, депутати облради хочуть почути, звідки і за чиєю вказівкою в нашій області з’явилося львівське сміття і чому воно має до нас потрапляти знову, вже так би мовити, «офіційно». Вже у п’ятницю ми дізнаємося, чи готовий Садовий особисто і публічно відповідати на проблемні питання.