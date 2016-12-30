Десятки рятувальників та собаки шукали зниклого на Тернопільщині пенсіонера

З 26 по 28 грудня тривали пошукові роботи в Борщівському районі. Три доби працівники ДСНС, Національної поліції, лісництва та місцеве населення брали участь у пошуках мешканця села Цигани, громадянина 1930 року народження.

26 грудня, близько 11 год. чоловік пішов в ліс по дрова. До настання темної пори доби він не повернувся додому, то ж його рідні забили на сполох. Вони звернулись по допомогу до рятувальників та працівників поліції. Того ж дня, організовано пошукові роботи, до яких від Управління ДСНС залучено 3 од. техніки, 14 осіб (оперативна група, позаштатні психологічна та кінологічна групи Управління, особовий склад Борщівського РВ) і 2 пошукових собаки. Від Головного управління нац. поліції – 2 од. техніки, 10 осіб та 1 собака. Також у пошуках брали участь 15 осіб з числа місцевого населення та 2 працівники Скалаподільського лісництва.

Пошуки продовжено 27 грудня. Залучено додаткові сили та засоби. Зокрема, від рятувальників – 8 од. техніки, 54-х працівників (оперативна група Управління, позаштатні кінологічна та психологічна групи Управління, особовий склад Борщівського РВ, Чортківського, Заліщицького та Гусятинського районних відділів ДСНС) та 3 пошукових собаки. Від ГУ НП – 2 од. техніки, 6 працівників та 2 собаки. А також 20 осіб з числа місцевого населення та 2 працівники Скалаподільського лісництва.

Не припинялись пошукові роботи й 28 грудня. В них брали участь 5 од. техніки та 49 осіб. В тому числі 3 од. техніки та 25 чол. з числа особового складу АРЗ СП та Борщівського РВ Управління ДСНС; 2 од. техніки та 10 осіб від ГУ НП; 11 чол. з числа місцевих мешканців та представників органів місцевого самоврядування й 3 працівники Скалаподільського лісництва.

28 грудня о 12:15 в лісовому масиві місцевим населенням виявлено тіло потерпілого, без ознак життя. Ймовірна причина загибелі – загальне переохолодження організму.