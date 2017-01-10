Новини Тернополя 

Дітей зі сходу пригощали в «Клубі Файного міста»

Irena Прокоментуй!

Різдвяні свята на Тернопільщині провели 15  школярів із Луганської області. До прийому дітей у Тернополі зокрема долучився народний депутат Роман Заставний, який ініціював частування в «Клубі Файного міста».

За гостинність і смаколики школярі віддячили господарям дзвінкою українською колядою.

За словами дорослих, які супроводжують школярів зі сходу, вони приємно вражені гостинністю тернополян та повертатимуться додому з переконанням, що ми – єдина нація і господарі на своїй землі.

Перебуваючи на Тернопіллі, луганчани проживають у сім’ях в Теребовлянському районі. Впродовж цих днів для них передбачені екскурсії Тернопільщиною, ігри в боулінг, катання на ковзанах та інші розваги.

Згідно зі статистикою, 95% жителів Луганської області ніколи не виїжджали за межі свого регіону.

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