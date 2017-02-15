Дівчинка з неблагополучної тернопільської сім’ї обікрала пенсіонерку

Неповнолітню жительку села Залуччя Борщівського району місцеві поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки. 14-річна школярка спокусилася на сусідчин телефон.

Під час оперативно-профілактичних заходів до правоохоронців Бучацького відділення поліції звернулася 75-річна жителька села Залуччя. Старенька повідомила про те, що з будинку хтось поцупив її мобільний телефон.

Поліцейські встановили: до злочину причетна сусідка пенсіонерки – 14 річна школярка. Дівчина виховується в неблагополучній родині, а до пенсіонерки часто навідується за харчами. Під час одного з таких візитів й помітила, що в бабусі є мобільний й поклала чужу річ до кишені.

У вчиненому дівчина зізналася. Крадений телефон поліцейські вилучили.