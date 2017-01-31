Громадським організаціям Тернополя це варто знати

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», не підлягають виключенню з Реєстру до 1 липня 2017 року – роз’яснюють у фіскальному відомстві.

Тобто, подовжено з 1.01.2017 року до 1.07.2017 року строк приведення неприбутковими організаціями установчих документів до вимог Податкового кодексу і подання їх копій до фіскального органу – інформують у фіскальній службі краю.

Зазначена норма передбачена п. 34 підр. 4. Податкового кодексу України, з урахуванням змін, внесених Законом України від 21.12.2016 №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Релігійним неприбутковим організаціям Законом України від 06.10.16 № 1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій», продовжено термін щодо приведення у відповідність установчих документів до 1 січня 2018 року.