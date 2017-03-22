Для Тернополя планують купити 15 нових автобусів

Проект Європейського інвестиційного банку та уряду України “Проект міський громадський транспорт України”, в рамках міжнародного співробітництва з європейським союзом надає змогу модернізувати та оновити інфраструктуру міста, шляхом придбання 15 нових транспортних засобів (Автобусів) за маршрутами 11, 18, 21, 25, 26, 28, 31 – по два транспортні засоби на кожному маршруті у звичайному режимі руху.

Реалізація проекту оновлення громадського пасажирського транспорту м. Тернопіль передбачає КП “Міськавтотранс” ТМР, що дані транспортні засоби будуть підвищеної комфортності та економічності, середньої пасажиромісткості від 60 до 90 пас., екологічного стандарту не менше Євро 4, із пониженим рівнем підлоги та пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів опорно-рухового апарату) і пасажирів з дитячими візками

За додатковою інформацією , щодо реалізації даного проекту можна ознайомитися на сайті та за номером телефону (0352) 43-19-30, контактна особа головний юрист Олександр. Сайт КП “Міськавтотранс”