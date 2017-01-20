Для тернополян похилого віку проводять курси комп’ютерної грамотності

Уміння користуватись комп’ютером у наш час – це звична справа. Але старшому поколінню потрібно докласти максимум зусиль, аби збагнути, як він працює.

У відділенні денного перебування Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) проводяться курси з навчання людей похилого віку комп’ютерної грамотності. Тут можна освоїти комп’ютер та найпростіші комп’ютерні програми, а також попрацювати у всесвітній мережі «Інтернет».

Будемо раді Вас бачити за адресою: вул. Лисенка 8, каб. № 7 (цокольний поверх).

Телефон для довідок: 22-02-62

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