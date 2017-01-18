До 29 січня освячуватиме домівки тернополян настоятель храму Покрови УГКЦ (графік)
Із 19 по 29 січня настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ, що знаходиться по вул.Лепкого,завітає із Йорданським водосвяттям у прилеглих до церкви будинки та до тих парафіян, які записалися на благословіння осель у церкві.
Зокрема, із 19 січня із 17.00, з Йорданським благословенням священик завітає на вулицю Київська, 14.
20 січня, із 17.00 окроплення свяченою водою чекатимуть мешканці Київської, 12.
21 січня, із 17.00 – Йорданське благословення осель по вул. Київська 10.
У неділю 22 січня, із 17.00 – Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 6.
23 січня, із 17.00 — Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 6а, 8, 10.
24 січня, із 17.00 — Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 14, 16 (по записах).
25 січня – Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 9, 11, Пушкіна 5, Бойчуків 5а (записи на Бойчуків).
26 січня, із 17.00 – Йорданське благословення осель по вул. Київська 1, 3, 4, 4а, 7, 8, 16, 18 (записи).
27 січня із 17.00 — Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 2а, 3, 5, 7. Пушкіна 2 (записи).
28 січня із 17.00 — Йорданське благословення осель по записах.
У неділю 29 січня із 17.00 — Йорданське благословення осель по записах.
Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.