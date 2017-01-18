Новини Тернополя 

До 29 січня освячуватиме домівки тернополян настоятель храму Покрови УГКЦ (графік)

Lyubashka Прокоментуй!

Із 19 по 29 січня настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ, що знаходиться по вул.Лепкого,завітає із Йорданським водосвяттям у прилеглих до церкви будинки та до тих парафіян, які записалися на благословіння осель у церкві. 

Зокрема, із 19 січня із 17.00, з Йорданським благословенням священик завітає на вулицю Київська, 14.

20 січня, із 17.00 окроплення свяченою водою чекатимуть мешканці Київської, 12.

21 січня, із 17.00 – Йорданське благословення осель по вул. Київська 10.

У неділю 22 січня, із 17.00 – Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 6.

23 січня, із 17.00 — Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 6а, 8, 10.

24 січня, із 17.00 — Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 14, 16 (по записах).

25 січня – Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 9, 11, Пушкіна 5, Бойчуків 5а (записи на Бойчуків).

26 січня, із 17.00 – Йорданське благословення осель по вул. Київська 1, 3, 4, 4а, 7, 8, 16, 18 (записи).

27 січня із 17.00 — Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 2а, 3, 5, 7. Пушкіна 2 (записи).

28 січня із 17.00 — Йорданське благословення осель по записах.

У неділю 29 січня із 17.00 — Йорданське благословення осель по записах.

За інф. з сайту церкви

Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.

Можливо Вам сподобається:

Завтра тернопільські студенти змагатимуться на саморобних плавзасобах (програма)

Redaktor Вимкнено

Яка радість відбулась у Тернополі (фото)

Redaktor Вимкнено

Від “Східного” до “Дружби” в Тернополі буде живий ланцюг

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *