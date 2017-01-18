До 29 січня освячуватиме домівки тернополян настоятель храму Покрови УГКЦ (графік)

Із 19 по 29 січня настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ, що знаходиться по вул.Лепкого,завітає із Йорданським водосвяттям у прилеглих до церкви будинки та до тих парафіян, які записалися на благословіння осель у церкві.

Зокрема, із 19 січня із 17.00, з Йорданським благословенням священик завітає на вулицю Київська, 14.

20 січня, із 17.00 окроплення свяченою водою чекатимуть мешканці Київської, 12.

21 січня, із 17.00 – Йорданське благословення осель по вул. Київська 10.

У неділю 22 січня, із 17.00 – Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 6.

23 січня, із 17.00 — Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 6а, 8, 10.

24 січня, із 17.00 — Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 14, 16 (по записах).

25 січня – Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 9, 11, Пушкіна 5, Бойчуків 5а (записи на Бойчуків).

26 січня, із 17.00 – Йорданське благословення осель по вул. Київська 1, 3, 4, 4а, 7, 8, 16, 18 (записи).

27 січня із 17.00 — Йорданське благословення осель по вул. Лепкого 2а, 3, 5, 7. Пушкіна 2 (записи).

28 січня із 17.00 — Йорданське благословення осель по записах.

У неділю 29 січня із 17.00 — Йорданське благословення осель по записах.

За інф. з сайту церкви

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