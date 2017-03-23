До 6 квітня у Тернополі може бути погана якість води

З 22 березня по 6 квітня триватиме механічна очистка, промивання та дезінфекція резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях “Верхньоівачівського” і “Тернопільського” водозаборів, а також на водопровідній насосній станції №4, що розташована на вулиці 15 Квітня.

У зв’язку з виконанням цих робіт можливе локальне тимчасове погіршення якості питної води за органолептичними показниками (запах та прозорість). У таких випадках воду рекомендується відстояти та прокип’ятити.

Механічна очистка, промивання та дезінфекція резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях КП “Тернопільводоканал” здійснюються традиційно двічі на рік. Їхня мета — забезпечення якісного водопостачання споживачів.