До Дня міста у Тернополі хочуть відновити історичні колонки-качалки

Відновити чавунні колонки-качалки, які зникли після Другої Світової війни, планують у Тернополі. У свій час вони були справжньою окрасою Тернополя і забезпечували тернополян водою.

Передпроект відновлення першої колонки вже готовий. Встановити її планують на початку вулиці Валової.

Кожна із чотирьох сторін колонки матиме 75 сантиметрів завширшки. Висота композиції – 2 метри 70 сантиметрів. Вона не буде лише декоративною, колонку обладнають спеціальним фільтром, щоб воду можна було пити.

– Об’єкт має бути насичений цікавими моментами, цікавими елементами. Це, наприклад, фігура хлопчика бронзового, який миє ноги. Це ми бачимо з нашої старої фотографії. Власне, цей сюжет, де хлопчик під колонкою миє собі ноги. Він так збагатить цю композицію. Наверху має бути пташка, за якою крадеться кішка, внизу – має бути равлик на прийомі води, –розповідає заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

Історична колонка обійдеться місту в суму близько 700 тисяч гривень