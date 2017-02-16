До наступної середи у Тернополі буде важче проїхати через центр

12 лютого на Тернопільщину з Ватикану прибула ікона Нерукотворного Спаса. 13 лютого духовна реліквія була виставлена в одному з храмів Марійського духовного центру.

За підрахунками правоохоронців, прикластися до ікони в Зарваниці прибуло майже сто тисяч паломників. Їхньою безпекою, охороною ікони та організацією дорожнього руху займалися співробітники підрозділів поліції. Зі слів Руслана Балика, у Зарваниці несли службу тридцять поліцейських. Не було допущено порушень громадського порядку та інших правопорушень.

Тому повідомляємо тернополянам та гостям міста, що з цього часу і до кінця дня 22 лютого частково буде обмежений та змінений рух транспорту. Закритою буде проїздна частина поблизу храму. Двосторонній рух поліцейські організують на відрізку дороги, що біля медичного університету, а з вулиці Листопадової можна буде виїхати на Замкову через майдан Волі. (на схемі). Тож звертаюся до водіїв, котрі перевозитимуть великі групи прочан, – по вулиці Білецькій, в районі Старого парку та на площі Героїв Євромайдану будуть облаштовані стоянки, де ви зможете припаркувати свої транспортні засоби. За охороною громадського порядку стежитимуть патрульні поліцейські та співробітники поліції охорони. З метою недопущення злочинів нестимуть службу оперативники кримінальної поліції. Ми зробимо все, аби і тернополяни і ті, хто приїде до нашого міста почувалися в безпеці, – запевнив Руслан Балик.