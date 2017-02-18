Новини Тернополя 

До невпізнання зміниться один тернопільський парк

Maryana 1 коментар

Парк Національного відродження відремонтують у Тернополі в 2017 році. Про це зазначив Сергій Надал і наголосив, що кошти на ремонтні роботи уже виділені.

Зокрема, планується, що біля фонтану облаштують нову відпочинкову зону, а також оновлять і територію “Співочого поля”.

Проект реконструкції паркової зони поки не готовий, тому весною у міській раді проведуть відкритий конкурс. Подати свої ідеї зможуть усі охочі.

– Плануємо протягом березня-квітня запросити ініціативних людей, які мають свої пропозиції та бачення того, як має виглядати парк і провести відкрити конкурс. На підставі цього і визначимо кращу пропозицію, яку будемо втілювати у життя. Надіємось, що проведемо всі необхідні роботи до Дня міста, – зазначив міський голова Сергій Надал.

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1 коментар до запису “До невпізнання зміниться один тернопільський парк

  • Роман
    20:55 | 16 лютого, 2017 на 20:55
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    В області немає жодного паспортизованого сміттєзвалища. Сміття з більшої частини регіону везуть у Малашівці. Як наслідок – серйозно погіршується навколишнє середовище, забруднюються ґрунти і підземні води. Проблема потребує термінового вирішення!!!

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