До невпізнання зміниться один тернопільський парк

Парк Національного відродження відремонтують у Тернополі в 2017 році. Про це зазначив Сергій Надал і наголосив, що кошти на ремонтні роботи уже виділені.

Зокрема, планується, що біля фонтану облаштують нову відпочинкову зону, а також оновлять і територію “Співочого поля”.

Проект реконструкції паркової зони поки не готовий, тому весною у міській раді проведуть відкритий конкурс. Подати свої ідеї зможуть усі охочі.

– Плануємо протягом березня-квітня запросити ініціативних людей, які мають свої пропозиції та бачення того, як має виглядати парк і провести відкрити конкурс. На підставі цього і визначимо кращу пропозицію, яку будемо втілювати у життя. Надіємось, що проведемо всі необхідні роботи до Дня міста, – зазначив міський голова Сергій Надал.