Новини Тернополя 

До тернопільських будівель будуть нові вимоги

Maryana Прокоментуй!

Досягти енергонезалежності нашої країни, європейських стандартів споживання енергоресурсів та зменшити енергоспоживання для кожної української родини можна, здійснивши декілька кроків.

Серед них – запровадження нових державних будівельних норм щодо енергоефективності будівель. На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, презентуючи ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» та  відповідне програмне забезпечення.

«Новий ДБН «Теплова ізоляція будівель»це встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель. Це – імплементація Директиви Європарламенту і Ради ЄС 2010/31/ЄС «Про енергетичну ефективність будівель». Це застосування єдиних з країнами ЄС стандартів для розрахунків показників енергоефективності. Крім того, впровадження цього ДБН дозволить використовувати єдине програмне забезпечення для всього технологічного процесу визначення енергоефективності, відтак всі учасники ринку зможуть працювати в єдиному полі», — зазначив Геннадій Зубко.

Він зазначив, що для повноцінного запуску всієї системи необхідно прийняти законодавчий пакет з енергоефективності:  «Про житлово-комунальні послуги», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про комерційний облік», «Про фонд енергоефективності».

Довідково:

Мета регулювання ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»: забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення та охолодження, забезпечення нормативних санітарних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час їх експлуатації.

ДБН «Теплова ізоляція будівель»:

  • передбачає вимоги до показників енергоефективності та теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будівель і споруд  і процедуру їх розрахунку;
  • призначений для застосування при проектуванні будівель і споруд, що опалюються, кондиціонуються та охолоджуються, при новому будівництві, реконструкції, термомодернізації, капітальному ремонті, у т.ч. визначенні витрат паливно-енергетичних ресурсів і проведенні енергетичного аудиту будівель і споруд.

Можливо Вам сподобається:

Тендітна Христина Феціца з командою волонтерів організовує збір усього необхідного для наших хлопців на передовій

Redaktor Вимкнено

У Тернополі постраждала пенсіонерка

Maryana Вимкнено

Двоє підозрюваних у вбивстві депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка — під вартою

Irena Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *