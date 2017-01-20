До тернопільських будівель будуть нові вимоги

Досягти енергонезалежності нашої країни, європейських стандартів споживання енергоресурсів та зменшити енергоспоживання для кожної української родини можна, здійснивши декілька кроків.

Серед них – запровадження нових державних будівельних норм щодо енергоефективності будівель. На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, презентуючи ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» та відповідне програмне забезпечення.

«Новий ДБН «Теплова ізоляція будівель» — це встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель. Це – імплементація Директиви Європарламенту і Ради ЄС 2010/31/ЄС «Про енергетичну ефективність будівель». Це застосування єдиних з країнами ЄС стандартів для розрахунків показників енергоефективності. Крім того, впровадження цього ДБН дозволить використовувати єдине програмне забезпечення для всього технологічного процесу визначення енергоефективності, відтак всі учасники ринку зможуть працювати в єдиному полі», — зазначив Геннадій Зубко.

Він зазначив, що для повноцінного запуску всієї системи необхідно прийняти законодавчий пакет з енергоефективності: «Про житлово-комунальні послуги», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про комерційний облік», «Про фонд енергоефективності».

Довідково:

Мета регулювання ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»: забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення та охолодження, забезпечення нормативних санітарних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час їх експлуатації.

ДБН «Теплова ізоляція будівель»:

передбачає вимоги до показників енергоефективності та теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будівель і споруд і процедуру їх розрахунку;

призначений для застосування при проектуванні будівель і споруд, що опалюються, кондиціонуються та охолоджуються, при новому будівництві, реконструкції, термомодернізації, капітальному ремонті, у т.ч. визначенні витрат паливно-енергетичних ресурсів і проведенні енергетичного аудиту будівель і споруд.