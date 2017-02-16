Добрий знайомий “Погляду” не може говорити – збирає кошти на операцію

Олексій Яковлєв добрий знайомий редакції “Погляду”, адже разом з частиною жіночого колективу нашого видання працював у “RIA плюс”. Зараз він не може говорити – потребує операції. Просить про допомогу в небайдужих людей бо самостійно зібрати значну суму не в змозі. Звертаємося до усіх небайдужих тернополян по можливості допомогти Олексію! Стеноз трахеї – такий діагноз поставили лікарі 43-річному тернополянину Олексію Яковлєву. У чоловіка уже було дві операції на трахею, потрібна ще одна. Лікування дороге, тому він просить допомогти небайдужих людей.

– У липні 2016-ого року у мене був інсульт, тоді я впав з драбини і втратив свідомість, – розповідає Олексій Яковлєв. – З собою телефона я не мав, а мама була на дачі. Пʼять днів, поки я був у комі та на штучній вентиляції, лікарі не знали хто я і звідки, бо документів при собі теж не було. Коли прийшов в себе, то в горлі була трубка. Говорити я досі не можу.

Тоді Олексієві лікарі поставити діагноз – стеноз трахеї. В чоловіка уже було дві операції на трахеї. Потрібна ще третя.

– У мене ще була переламана пʼятка і я зараз ходжу з милицями. Пішов запальний процес і почались ускладнення, – каже Олексій Яковлєв. – Мені на рік дали інвалідну групу, але там 1247 гривні пенсії, мама також на пенсії. А на лікування постійно потрібно багато коштів. Тому я прошу небайдужих людей допомогти мені.

Довідка



20minut.ua Оскільки Олексій не говорить, то з ним можна звʼязатися через Viber за номером – 067-500-55-44 або у соцмережі Facebook . Кошти на лікування можна перераховувати на картку “ПриватБанку” 5168 7572 8026 7719 Яковлєв Олексій Вікторович.