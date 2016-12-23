Документи, підписані з представниками Helix, можна використовувати лише в туалеті, – Дмитро Нагута

В мережі Інтернету набирає популярності відео, в якому один з керівників Helix Дмитро Нагута відверто розповідає про те, що документи підписані з представниками компанії не більше ніж просто папір, який можна використати в туалеті.

Нагадаємо, на початку грудня на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди “Хелікс”. Затриманими виявилися житель Хмельницького Дмитро Нагут та жителі Тернополя Роман Фелик і Богдан Воронцов.

