Дослідники з допомогою надсучасного обладнання обстежують центр Тернополя

Впродовж сьогоднішнього та завтрашнього днів (27 та 28 лютого) у Тернополі перебуває команда фахівців із Києва, які за допомогою надсучасного георадара Leica DS2000 швейцарської фірми “Leica Geosystems” здійснюють обстеження центральної частини Тернополя.

Фахівці вже обстежили чимало об’єктів, зокрема, підземелля під Архикатедральним собором Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці та під Тернопільським замком, дослідили Майдан Волі а також місця, де періодично спостерігаються просідання ґрунту. Відвідали також фахівці і двір на вулиці Листопадовій, 3, за словами старожилів, поховані останки німецьких солдатів, які загинули у Тернополі під час Другої світової війни. До слова, фахівцями вже підтверджена наявність двох підземних тунелів на вул. Листопадова.

Георадар – це сучасний геофізичний прилад, застосування якого для малоглубінних досліджень дозволяє одержувати велику кількість детальної інформації у відносно короткий час. Мобільність, компактність і можливість проводити неруйнівний моніторинг середовища з високою детальністю роблять його унікальним серед іншого геофізичного обладнання.

Георадар складається з трьох основних частин: антенний блок, (що складається з передавальної і приймаючої антен), блоку обробки отриманих сигналів, ноутбука для візуалізації та інтерпретації даних. Максимальна глибина досліджень обмежується 100 метрами в хороших умовах.

Основою методу георадіолокаціі, відомого ще як підповерхнева радіолокація або радіолокаційне зондування, є відображення випромінюваної високочастотної електромагнітної хвилі від кордонів розділу шарів у верхній частині розрізу, мають різні електричні властивості (діелектричну проникність).

Такими межами можуть бути як геологічні об’єкти, так і локальні неоднорідності різного походження. Це дає можливість використовувати георадар для виявлення підповерхневих структурно-речових неоднорідностей, в тому числі не металевих, які перебувають в різних середовищах.