Довгий список пільговиків: хто в Байковецькій сільській раді може їздити в громадському транспорті безкоштовно

З 1 лютого 2017 року правом безкоштовного проїзду в громадському транспорті за маршрутом «Дубівці – Байківці» можуть користувати громадяни пільгових категорій, які зареєстровані у селах, які входять до складу Байковецької сільської ради (Гаї Гречинські, Шляхтинці, Лозова, Курники, Дубівці, Стегниківці, Байківці), та мають додаток до посвідчення:

учасник бойових дій (ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

інвалід війни (ст.13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

особа (ЧАЕС) — 1 категорія (ст.20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

особа (ЧАЕС) — 2 категорія (ст.21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

дитина (ЧАЕС) інвалід (ст.30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

ветеран військової служби (ст.6 Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист “);

ветеран органів внутрішніх справ (ст.6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

ветеран Національної поліції (ст.6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

ветеран податкової міліції (ст.6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

ветеран державної пожежної охорони (ст.6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України (ст.6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

ветеран служби цивільного захисту (ст.6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

ветеран Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ст.6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

військовослужбовці строкової військової служби (ст.14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»)

інвалід військової служби (ст.14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»);

батьки військовослужбовця, який загинув чи помер або пропав безвісти під час проходження військової служби (ст.14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»);

вдова (вдівець) військовослужбовця, її (його) діти (ст.18 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»);

дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його) діти (ст.18 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»);

реабілітовані (стаття 1) (ст.6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;

інваліди 1 групи (ст.38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»);

інваліди 2 групи (ст.38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»);

дитина-інвалід (ст.38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»);

особи, які супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда I групи або дитину-інваліда) (ст.38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»);

дитина з багатодітної сім’ї (ст.13 Закону України «Про охорону дитинства»);

пенсіонери за віком (постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»)

Видача додатків до посвідчень відбувається за умови пред’явлення паспорта та документа, що підтверджує пільгову категорію.