Два жителі Тернопільщини мають неприємності через мішок солі

Двох працівників ТЗОВ «Бучачагрохлібпром» поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки. Чоловіки спокусилися на мішок кухонної солі.

40-річному та 19-річному жителям села Осівці на підприємстві видали два мішки кухонної солі для посипання дороги в ожеледицю. Чоловіки, змовившись, вирішили економити на посипанні, а мішок солі привласнили.

Двісті п’ятдесят гривень, а саме стільки вартує крадене, стало не лише причиною ганьби, а й кримінальної відповідальності. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.