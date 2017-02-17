Новини Тернополя 

Два жителі Тернопільщини мають неприємності через мішок солі

Maryana Прокоментуй!

Двох працівників ТЗОВ «Бучачагрохлібпром» поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки. Чоловіки спокусилися на мішок кухонної солі.

40-річному та 19-річному жителям села Осівці на підприємстві видали два мішки кухонної солі для посипання дороги в ожеледицю. Чоловіки, змовившись, вирішили економити на посипанні, а мішок солі привласнили.

Двісті п’ятдесят гривень, а саме стільки вартує крадене, стало не лише причиною ганьби, а й кримінальної відповідальності. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.

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