Двоє тернополян постраждали від велозлодіїв

Два велосипеди викрали невідомі зловмисники з підвального приміщення, тим самим позбавивши потерпілих улюблених двоколісників.

Обоє мешканців Тернополя тримали велосипед за навісними замками. Злодіям цього було достатньо – зірвавши навісний замок, викрали увесь транспорт. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження

Поліцейські нагадують подбати про надійність зберігання двоколісного транспорту. До весни залишилося зовсім небагато, тож незабаром багато краян пересядуть на велосипеди.

За статистикою найчастіше їх викрадають із під’їздів, сходових кліток, сушильних приміщень. Навіть кодовий замок не завжди вбереже від крадіжки. Умілі крадії знайдуть спосіб проникнути досередини. Далі справа кусачок і кріплення до перил вам теж не допоможе.

Не забувайте й про надійні замки на дверях підвалу гаражних приміщеннях , якщо ті не охороняються. На другому місці – громадські місця. Найчастіше здобиччю злодія стають велосипеди залишені біля торгових центрів, супермаркетів, ВУЗів та кафе.

Якщо вже залишаєте свій велик у людному місці, подбайте про надійне захисне кріплення, а краще декілька.

Найнадійніше місце – власне помешкання. Краще знайти місце в квартирі, аніж залишитися без двоколісного транспорту.

Якщо ж неприємність уже трапилася, негайно повідомляйте про злочин поліцейських

Збільшити шанси на те, що викрадений транспорт правоохоронці вам повернуть допоможуть наступні поради:

– якщо крадіжка уже сталась, то відразу повідомте про це поліцейських;

– зберігайте усі документи які вам видали при покупці: чек, гарантійний талон на велосипед, запишіть номер рами. Зазвичай він розміщений на ній знизу.