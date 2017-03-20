Двоє жителів Тернопільщини нищили заповідну територію

У ході профілактичних відпрацювань правоохоронці Бучацького відділення поліції та активісти громадської організації «Скеля» виявили двох місцевих мешканців, які незаконно видобували камінь на заповідній території.

Подія трапилась 16 березня неподалік села Возилів. Чоловіки вручну, кирками та лопатами добували корисні копалини, жодного транспорту, яким би вони змогли перевезти копалини поліцейські не виявили. Ймовірно кам’яну породу добувачі мали заготовляти декілька днів, а вже згодом вивезти.

Працівники поліції вилучили каміння та робоче знаряддя. Відомості про подію внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 240 ККУ (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення).

Правоохоронці встановлюсь усі обставини правопорушення.