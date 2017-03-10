Двоє жительок Тернопільщини отримали звання “Заслужені”

Згідно з Указом Президента України Петра Порошенка, за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково- технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю жителів Тернопільщини відзначено державними нагородами.

Зокрема, звання «Заслужений майстер народної творчості України» присвоєно майстрині художньої вишивки Марії Козловській та художникові-графіку Тетяні Окальській, звання «Заслужений працівник культури України» – директорові Бережанського краєзнавчого музею Надії Голод.