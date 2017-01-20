Дискредитація роботи слідчих НАБУ та діяльність прокуратури, – як судили тернопільських прокурорів у Хмельницьку
Суд над уже відомими прокурорами-корупціонерами розпочався із запізненням на годину через відсутність сторін та тривав 6 годин. Про це розповідають активісти ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок.
- Коли сторони таки порадували суд своєю присутністю, слухання таки розпочалося.
Від сьогодні захищати права та відбілювати репутацію Антюка І. й Соколишина В. (саме через відсутність захисту в останнього було перенесено попереднє судове слухання) буде адвокат Матвіяс, таку ухвалу суд виніс на місці.
У ході судового засідання було озвучено з десяток скарг та клопотань стороною захисту, новообраним адвокатом – Матвіясом, в яких повністю дискредитувалась робота слідчих НАБУ, діяльність прокуратури, а ті документи та докази, які уже отримані, з уст уже названого правозахисника, мали чітке забарвлення незаконності.
Обговорювалось витребування доручення і постанови про створення оперативно-слідчої групи та визнання всіх попередньо здійснених слідчих дій – незаконними, відсутність підписів на постановах уповновженими особами (звісно, з подальшим визнанням їх недійсними), та багато інших моментів, які можуть допомогти підозрюваним у їх іграх із законом.
Для більшого ефекту “невинності”, кожен із підозрюваних не цурався висловлюватись у свій захист, впевнено посилаючись на норми окремих статтей кримінального процесуального кодексу України, вбачаючи грубі порушення своїх законних прав. І все ж, незважаючи на наявність кодексів у руках підсудних та томів паперу, дані кількахвилинні промови виглядали тільки як “хапання потопаючого за соломинку”.
Сідорова І. – правозахисник підозрюваного Сідорова В., по сумісництву його дружина, подала клопотання щодо зміни міри запобіжного захисту підозрюваного (застава в розмірі 507 тис.грн.), а саме зняття попередньо визначеного запобіжного заходу, повернення йому виплаченої суми та особисте зобов’язання.
Цікаво, що під час перерви, оголошеної під час слухання, усі сторони засідання: і представники обвинувачення-прокурори, і обвинувачені, і їх захисники, досить весело та жваво спілкувались на коридорі, забувши, що на даний момент вони по різні сторони барикад (фото милих бесід додаються нижче).
Таким чином, гуманний Хмельницький міськрайонний суд в особі судді Трембач, заслухавши усі сторони, та взявши для ознайомлення низку наданих документів, наступний судовий розгляд призначив на 20 лютого 2017 року на 12.00