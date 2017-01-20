Дискредитація роботи слідчих НАБУ та діяльність прокуратури, – як судили тернопільських прокурорів у Хмельницьку

ок скарг та клопотань стороною захисту, новообраним адвокатом – Матвіясом, в яких повністю дискредитувалась робота слідчих НАБУ, діяльність прокуратури, а ті документи та докази, які уже отримані, з уст уже названого правозахисника, мали чітке забарвлення незаконності.

