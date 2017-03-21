Дитячу лікарню у Тернополі капітально ремонтують

Днями тернополяни скаржилися на умови перебування у педіатричному відділенні №3 у Тернопільській міській дитячій лікарні. Як повідомляють у відділі охорони здоров’я та медичного забезпечення, такі умови виникли у зв’язку з капітальним ремонтом одного із відділень.

Капітальний ремонт у інфекційно-діагностичному відділені міської дитячої лікарні розпочався з 10 березня. У зв’язку з цим, роботу інфекційно-діагностичного відділення переміщено у педіатричне відділення №2, яке, у свою чергу, переміщено у педіатричне відділення №1. Відтак склалася ситуація, що у педіатричному відділенні №3 одночасно розгорнута робота ще одного педіатричного відділення №1.

У всіх відділеннях закладу з 10 березня 2017 року розміщені письмові інформаційні звернення до пацієнтів від адміністрації ТМДКЛ з принесенням вибачень за тимчасові незручності через капітальний ремонт приміщень.

До слова, на проведення капітального ремонту інфекційно-діагностичного відділення з бюджету міста виділено 500 тисяч гривень.